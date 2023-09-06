06 сентября 2023 г. 14:53

В сентябре МВД Литвы организует учения: будут проверены действия учреждений в случае аварии на БелАЭС

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
ФОТО: Itar-Tass / Scanpix

21 сентября Министерство внутренних дел (МВД) проведет учения, в ходе которых будут проверены действия ведомств в случае аварии на Белорусской АЭС в Островце, сообщила министр Агне Билотайте.

"21 числа запланированы такие учения, в ходе которых мы проверим, как работают наши планы, как работают наши ведомства. Это будет происходить не за столом, будут настоящие учения, будут проверены действия наших учреждений", - в среду перед заседанием правительства сказала А. Билотайте.

"Это наша постоянная работа и это будут не первые учения, организуемые МВД, которые конкретно связаны с подготовкой к возможной аварии в Островце", - сказала министр.

Белорусская атомная электростанция мощностью 2400 МВт расположена недалеко от города Островец, что всего в 50 километрах от Вильнюса. Литва считает эту электростанцию ​​небезопасной.
13 мая этого года второй энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) был впервые подключен к сети – он поставил в энергосистему этой страны первые киловатт-часы электроэнергии.

В конце июля литовский МИД передал Министерству иностранных дел Беларуси ноту с требованием приостановить работу Белорусской АЭС до тех пор, пока не будут решены все проблемы ядерной безопасности, выявленные в ходе международных миссий и процессов проверки.

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