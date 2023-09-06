В сентябре МВД Литвы организует учения: будут проверены действия учреждений в случае аварии на БелАЭС

"21 числа запланированы такие учения, в ходе которых мы проверим, как работают наши планы, как работают наши ведомства. Это будет происходить не за столом, будут настоящие учения, будут проверены действия наших учреждений", - в среду перед заседанием правительства сказала А. Билотайте.

"Это наша постоянная работа и это будут не первые учения, организуемые МВД, которые конкретно связаны с подготовкой к возможной аварии в Островце", - сказала министр.

Белорусская атомная электростанция мощностью 2400 МВт расположена недалеко от города Островец, что всего в 50 километрах от Вильнюса. Литва считает эту электростанцию ​​небезопасной.

13 мая этого года второй энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) был впервые подключен к сети – он поставил в энергосистему этой страны первые киловатт-часы электроэнергии.