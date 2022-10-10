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В сентябре годовая инфляция в Литве – по сравнению с сентябрем прошлого года – составила 24,1%, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Infliacija
Infliacija
© Vida Press

Это самая высокая годовая инфляция с августа 1996 года.

Среднегодовая инфляция в сентябре составила 16,3%.

Цены на потребительские товары за год выросли на 28,9%, на услуги - на 12,9%.

За месяц - в сентябре по сравнению с августом - цены на товары и услуги повысились на 2,9%. Цены на товары - на 3,4%, на услуги - на 1,3%.

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