Малышка появилась на свет 22 октября, в субботу министр поделился этой новостью в социальных сетях и назвал имя дочери.

"Ровно неделю назад на свет появилось маленькое чудо – Эмиле. Сейчас мы уже вчетвером!" – радовался политик.

Министр с супругой Ритой Скуодене уже воспитывает сына Ноюса.