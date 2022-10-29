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В семье министра транспорта и сообщения Литвы Марюса Скуодиса пополнение - родилась дочь.
Marius Skuodis
Marius Skuodis
© DELFI

Малышка появилась на свет 22 октября, в субботу министр поделился этой новостью в социальных сетях и назвал имя дочери.

"Ровно неделю назад на свет появилось маленькое чудо – Эмиле. Сейчас мы уже вчетвером!" – радовался политик.

Министр с супругой Ритой Скуодене уже воспитывает сына Ноюса.

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