2024.08.18 18:10

В семье члена Сейма Томаса Томилинаса тяжелая утрата: умер его отец

 
ru.DELFI.lt
Tomas Tomilinas
Tomas Tomilinas
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Политик и депутат Сейма Томас Томилинас сообщил о болезненной утрате в семье. На выходных умер его отец.

Политик сообщил болезненную новость в социальной сети Facebook.

"Мой отец ушел сегодня вечером. Хотя его болезнь была очень тяжелой и продолжительной, ему хотелось жить. Он был таким, - хранил оптимизм даже в трудных обстоятельствах. Может быть, это не всегда было заметно по его настроению, но внутри он был мягким и миролюбивым человеком широких взглядов, сохранящим в себе надежду. Друзья говорят, что мы очень похожи. Мы были очень близки. Лучше всего наши чувства выражают слова Высоцкого, которого мы оба очень любим:

Вдоль обрыва по-над пропастью по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю.
Что-то воздуху мне мало: ветер пью, туман глотаю,
Чую с гибельным восторгом пропадаюб пропадаю"

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