16 августа 2023 г. 06:48

В семье актрисы Александры Метальниковой большое горе: после тяжелой болезни скончался ее брат

 
ru.DELFI.lt
Aleksandra Metalnikova prašo pagalbos broliui/ Foto: instagram ir delfi
Aleksandra Metalnikova prašo pagalbos broliui/ Foto: instagram ir delfi
Брат актрисы Александры Метальниковой Алексей проиграл битву с тяжелой болезнью. 15 августа актриса сообщила о его смерти.

"Вот и все!

После тяжелой болезни и тяжелой борьбы с болезнью сегодня утром, в 8.11 ч. ушел мой любимый братишка Алексей. Он ушел, окруженный любовью и заботой любимых людей, без боли и беспокойства, крепко держа нас за руку. Всем он просил передать эти слова:

"Спасибо всем за вашу поддержку. Вы все нереальные, фантастические. И прошу, сегодня улыбнитесь себе только потому, что вы живы и празднуйте первый день своей будущей жизни. В одной песне я слышал – кто-то сегодня даже не проснулся, но только не вы, поэтому празднуйте первый день своей будущей жизни. Улыбнитесь себе и наслаждайтесь этим фантастическим днем".

Пусть покоится с миром. Спасибо всем за поддержку!" – поделилась в социальной сети печальной новостью Метальникова.

Delfi напоминает, что в 2021 г. сообщалось, что у брата актрисы Алексея диагностировали рак четвертой стадии. 34-летний мужчина тогда только женился и ждал пополнения в семье.

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