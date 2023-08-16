В семье актрисы Александры Метальниковой большое горе: после тяжелой болезни скончался ее брат

"Вот и все!
После тяжелой болезни и тяжелой борьбы с болезнью сегодня утром, в 8.11 ч. ушел мой любимый братишка Алексей. Он ушел, окруженный любовью и заботой любимых людей, без боли и беспокойства, крепко держа нас за руку. Всем он просил передать эти слова:
"Спасибо всем за вашу поддержку. Вы все нереальные, фантастические. И прошу, сегодня улыбнитесь себе только потому, что вы живы и празднуйте первый день своей будущей жизни. В одной песне я слышал – кто-то сегодня даже не проснулся, но только не вы, поэтому празднуйте первый день своей будущей жизни. Улыбнитесь себе и наслаждайтесь этим фантастическим днем".
Пусть покоится с миром. Спасибо всем за поддержку!" – поделилась в социальной сети печальной новостью Метальникова.
Delfi напоминает, что в 2021 г. сообщалось, что у брата актрисы Алексея диагностировали рак четвертой стадии. 34-летний мужчина тогда только женился и ждал пополнения в семье.