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В понедельник парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) организует международную конференцию для обсуждения подготовки граждан к вооруженному и невооруженному сопротивлению. В ходе мероприятия эксперты обсудят опыт войны в Украине и возможности применения украинских практик в Литве.
В Сейме обсудят подготовку Литвы к гражданскому сопротивлению и оценят уроки войны в Украине
© Fotobankas / Greta Skaraitienė

"Будет представлен опыт организации и координации украинского гражданского сопротивления и подготовки Литвы к сопротивлению, а также Концепция деятельности резистенции и важность ее применения в странах Балтии", - говорится в программе конференции.

КНБО утверждает, что соглашение политических партий о национальной безопасности и обороне Литвы предусматривает усиление подготовки литовцев к вооруженному и невооруженному гражданскому сопротивлению. Таким образом, по их мнению, усвоив уроки войны России в Украине, можно будет должным образом подготовиться к реагированию на разного рода угрозы и действовать по всем возможным сценариям обороны.

На конференции выступят председатель КНБО Лауринас Кащюнас, вице-министр охраны края Жильвинас Томкус, представители НАТО, основатель организации Blue/Yellow Йонас Охман.

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