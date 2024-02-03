В Сартай после 5-летнего перерыва проходят рысистые бега

 
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ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius
В Дусетос 3 февраля после 5-летнего перерыва проходили рысистые бега SARTAI 2024.

В этом году состоялись 112-ые рысистые бега, их на озере проводили с XIX века. Начиналось все не с бегов, а с традиционного престольного праздника, на которой съезжались фермеры на санях из разных уголков Литвы. Понемногу такие "съезды" стали обрастать спорами, состязаниями и появились настоящие скачки с легкой коляской (рысистые бега). Впервые официальные состязания провели в 1905 году.

В силу разных причин несколько лет до 2024 года скачки не проводили, но в этом году они состоялись.

Лед для проведения бегов залили на ипподроме.

Программу мероприятий Sartai 2024 можно найти здесь https://sartaidusetose.lt/.

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