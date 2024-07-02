2024.07.02 13:51

В Сантаришкской клинике не хватает донорской крови

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Донорство
Донорство
ФОТО: Santaros klinikų nuotrauka

Из-за нехватки донорской крови в Сантаришкской клинике врачи обращаются к жителям с просьбой о помощи.

„Летом у нас всегда меньше доноров крови, но сейчас мы ощущаем особенно большую нехватку донорской крови и просим о безотлагательной помощи общества“, - в сообщении цитируется заведующая Центром крови Центра гематологии, онкологии и трансфузиологии Сантаришкской клиники Вильнюсской университетской больницы Лина Крижаускайте.

По ее словам, потребность в компонентах крови для проводимых сейчас в больнице операций и процедур не соответствует объему крови, сдаваемой донорами.

„Чтобы сохранить баланс между выдаваемыми компонентами крови и сданной кровью, мы должны принимать около 100 доноров каждый день. В связи с обычным снижением активности доноров летом мы также используем запасы донорской крови, а значит, ежедневное количество доноров должно быть еще выше“, - указала она.

По данным Сантаришкской клиники, на 1 июля было выдано 315 компонентов крови, но сдать кровь пришли всего 72 донора.

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