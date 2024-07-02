В Сантаришкской клинике не хватает донорской крови

„Летом у нас всегда меньше доноров крови, но сейчас мы ощущаем особенно большую нехватку донорской крови и просим о безотлагательной помощи общества“, - в сообщении цитируется заведующая Центром крови Центра гематологии, онкологии и трансфузиологии Сантаришкской клиники Вильнюсской университетской больницы Лина Крижаускайте.
По ее словам, потребность в компонентах крови для проводимых сейчас в больнице операций и процедур не соответствует объему крови, сдаваемой донорами.
„Чтобы сохранить баланс между выдаваемыми компонентами крови и сданной кровью, мы должны принимать около 100 доноров каждый день. В связи с обычным снижением активности доноров летом мы также используем запасы донорской крови, а значит, ежедневное количество доноров должно быть еще выше“, - указала она.
По данным Сантаришкской клиники, на 1 июля было выдано 315 компонентов крови, но сдать кровь пришли всего 72 донора.