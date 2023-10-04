В Сантаришкской клинике три дня бесплатно будут профилактически обследовать на наличие распространенного вида рака

К сожалению, в Литве статистика не радует. Профилактически на рак груди обследуются всего 30% женщин 50–69 лет, а мужчины на проверку приходят еще реже. Ежегодно рак груди в Литве диагностируют у 10–15 мужчин и у каждой 13-й женщины, а в тех случаях, когда у женщины есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, рак диагностируют в 80%.

Раньше проверка отнимала много времени: сначала УЗИ, потом маммография, биопсия, все это приходилось делать в разных учреждениях.

В этом году Сантаришкская клиника представила новинку: с сентября на третьем этаже корпуса Б, в Центре радиологии и ядерной медицины, открылся новый подотдел Радиологической диагностики. Здесь все анализы выполняют намного быстрее – в течение нескольких часов, если не надо ждать результатов исследований. Кроме того, здесь нет очередей.