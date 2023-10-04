В Сантаришкской клинике три дня бесплатно будут профилактически обследовать на наличие распространенного вида рака

 
Гедре Балчуте
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Santaros klinikose atidarytas naujas Krūtų radiologinės diagnostikos poskyris
Santaros klinikose atidarytas naujas Krūtų radiologinės diagnostikos poskyris
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas
"На первых стадиях развития рака ничего не болит", – утверждают врачи. А когда нет никаких болей, люди и не думают о профилактике. Поэтому рак обычно обнаруживают либо случайно, когда делают другие исследования, либо уже на стадии прогрессивного развития, когда изменения очевидны, появляются боли. Один из наиболее эффективных способов выявления рака – профилактические проверки.

К сожалению, в Литве статистика не радует. Профилактически на рак груди обследуются всего 30% женщин 50–69 лет, а мужчины на проверку приходят еще реже. Ежегодно рак груди в Литве диагностируют у 10–15 мужчин и у каждой 13-й женщины, а в тех случаях, когда у женщины есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, рак диагностируют в 80%.

Раньше проверка отнимала много времени: сначала УЗИ, потом маммография, биопсия, все это приходилось делать в разных учреждениях.

В этом году Сантаришкская клиника представила новинку: с сентября на третьем этаже корпуса Б, в Центре радиологии и ядерной медицины, открылся новый подотдел Радиологической диагностики. Здесь все анализы выполняют намного быстрее – в течение нескольких часов, если не надо ждать результатов исследований. Кроме того, здесь нет очередей.

Еще одна хорошая новость - в октябре - 25, 26 и 28 - пройдет акция, во время которой зарегистрировавшихся заранее женщин и мужчин будут проверять бесплатно, неважно входят ли они в целевую группу.

Что важно знать о бесплатном обследовании?

Надо предварительно зарегистрироваться по телефону +37069771831.
Это профилактическое скрининговое/отборочное бесплатное УЗИ молочных желез.
Профессиональная консультация врача-радиолога.
После обследования врачи ответят на вопросы пациента, возникшие после исследования.
Пациента информируют о дальнейших действиях, если будут обнаружены какие-то изменения.

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