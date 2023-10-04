В Сантаришкской клинике три дня бесплатно будут профилактически обследовать на наличие распространенного вида рака

К сожалению, в Литве статистика не радует. Профилактически на рак груди обследуются всего 30% женщин 50–69 лет, а мужчины на проверку приходят еще реже. Ежегодно рак груди в Литве диагностируют у 10–15 мужчин и у каждой 13-й женщины, а в тех случаях, когда у женщины есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию, рак диагностируют в 80%.
Раньше проверка отнимала много времени: сначала УЗИ, потом маммография, биопсия, все это приходилось делать в разных учреждениях.
В этом году Сантаришкская клиника представила новинку: с сентября на третьем этаже корпуса Б, в Центре радиологии и ядерной медицины, открылся новый подотдел Радиологической диагностики. Здесь все анализы выполняют намного быстрее – в течение нескольких часов, если не надо ждать результатов исследований. Кроме того, здесь нет очередей.
Еще одна хорошая новость - в октябре - 25, 26 и 28 - пройдет акция, во время которой зарегистрировавшихся заранее женщин и мужчин будут проверять бесплатно, неважно входят ли они в целевую группу.
Что важно знать о бесплатном обследовании?
Надо предварительно зарегистрироваться по телефону +37069771831.
Это профилактическое скрининговое/отборочное бесплатное УЗИ молочных желез.
Профессиональная консультация врача-радиолога.
После обследования врачи ответят на вопросы пациента, возникшие после исследования.
Пациента информируют о дальнейших действиях, если будут обнаружены какие-то изменения.