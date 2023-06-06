aA
Сантаришкская клиника в первые дни июня сталкивается с перебоями в снабжении продуктами питания. По словам заместителя медицинского директора по стационарной работе Донаты Рингайтене, есть задержки в своевременной раздаче пищи пациентам, потому что с 1 июня больница сама заботится о питании и в настоящее время сталкивается с нехваткой персонала пищеблока. По словам Д. Рингайтиене, не хватает почти трети сотрудников пищеблока.
Spaudos konferencija dėl pacientų maitinimo sutrikimų VUL Santaros klinikose
Spaudos konferencija dėl pacientų maitinimo sutrikimų VUL Santaros klinikose
© ELTA / Ekaterina Khvashchynskaya

"Хотим сообщить пациентам, их родственникам и всем тем, кому мы оказываем медицинские услуги, что с 1 июня этого года Сантаришкская клиника начнет сама кормить пациентов, потому что кормление пациентов — очень важная и неотъемлемая часть медицинских услуг", – сказала Д. Рингайтене на пресс-конференции.

"Много лет о питании пациентов Сантаришкской клиники заботились сторонние поставщики, но в ответ на опасения пациентов и их родственников по поводу качества питания администрация приняла решение взять на себя заботу о питании пациентов", — добавила доцент.

По причине отказа от услуг сторонних поставщиков и взятии на себя заботы о питании пациентов, больница сталкивается с нехваткой работников пищеблока. По словам Д. Рингайтене, пока эта проблема решается, на помощь приходят другие сотрудники больницы.

"И с чем сталкиваемся, не будем скрывать, на самом деле это проблема, которая актуальна для многих работодателей, а именно нехватка человеческих ресурсов, сотрудников, точнее, работников пищеблока. Поиск и привлечение работников происходит не только извне, по всем возможным каналам, но и в самой больнице, среди своих сотрудников, с предложением им дополнительной работы", — отметила заместитель медицинского директора по стационарной работе.

"Не хватает более трети работников. На всех должностях не хватает около трети работников. Особая нехватка – среди помощников, поваров и разносчиков пищи", — сказала доцент, добавив, что по каждой должности в пищеблоке не хватает до 10 работников.

"По каждой должности – до 10 штатных единиц", — сказала она.

Д. Рингайтене надеется, что эту проблему удастся решить как можно скорее. От имени больницы она принесла извинения всем пациентам и их семьям за неудобства, вызванные задержкой раздачи пищи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Фиаско консерваторов: парламент Литвы не одобрил проведение досрочных выборов

Во вторник в парламенте Литвы состоялось голосование...

Премьер о заявлениях об отставке: наверное, я позволила себе слишком много в своем заявлении

После провала инициативы досрочных парламентских...

Эфир Delfi: подрыв Каховской ГЭС, включение ВСУ о ситуации в Бахмуте

В первой части выпуска - интервью с вице-спикером...

В Вильнюсе снова предлагают оборудовать метро: технически это возможно

Снова начались разговоры о том, что Вильнюсу нужно...

Подорвана плотина Каховской ГЭС: началась эвакуация местного населения

Российские войска подорвали плотину Каховской...