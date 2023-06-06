"Хотим сообщить пациентам, их родственникам и всем тем, кому мы оказываем медицинские услуги, что с 1 июня этого года Сантаришкская клиника начнет сама кормить пациентов, потому что кормление пациентов — очень важная и неотъемлемая часть медицинских услуг", – сказала Д. Рингайтене на пресс-конференции.

"Много лет о питании пациентов Сантаришкской клиники заботились сторонние поставщики, но в ответ на опасения пациентов и их родственников по поводу качества питания администрация приняла решение взять на себя заботу о питании пациентов", — добавила доцент.

По причине отказа от услуг сторонних поставщиков и взятии на себя заботы о питании пациентов, больница сталкивается с нехваткой работников пищеблока. По словам Д. Рингайтене, пока эта проблема решается, на помощь приходят другие сотрудники больницы.

"И с чем сталкиваемся, не будем скрывать, на самом деле это проблема, которая актуальна для многих работодателей, а именно нехватка человеческих ресурсов, сотрудников, точнее, работников пищеблока. Поиск и привлечение работников происходит не только извне, по всем возможным каналам, но и в самой больнице, среди своих сотрудников, с предложением им дополнительной работы", — отметила заместитель медицинского директора по стационарной работе.

"Не хватает более трети работников. На всех должностях не хватает около трети работников. Особая нехватка – среди помощников, поваров и разносчиков пищи", — сказала доцент, добавив, что по каждой должности в пищеблоке не хватает до 10 работников.

"По каждой должности – до 10 штатных единиц", — сказала она.

Д. Рингайтене надеется, что эту проблему удастся решить как можно скорее. От имени больницы она принесла извинения всем пациентам и их семьям за неудобства, вызванные задержкой раздачи пищи.