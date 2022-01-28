В Сантаришкской клинике растет число больных коронавирусом детей, состояние троих очень серьезное

"В Вильнюсском регионе свободны 40% коек для ковидных больных и 40% COVID-19 коек в реанимации, – сказал профессор, прибавив, что в самой Сантаришкской клинике ситуация немного хуже. – В Сантаришкес заполнено 85% коек и 70% в реанимации".

Он сказал, что почти 99% больных в реанимации - непривитые. Это люди разного возраста, но в основном 50–60 лет.

Беспокойство вызывает тот факт, что растет количество больных детей. В Сантаришкес с COVID-19 лежат 17 детей. Состояние троих из них – достаточно сложное. ни находятся в реанимации.

"Симптомы такие же и в тех случаях, когда нужна кислородная терапия, детей госпитализируют, если их состояние нестабильное, их переводят в реанимацию. Большая часть – семилетки и, к сожалению, все они непривитые, – сказал профессор, заметив, что раньше такого количества детей в больнице не было. – В последнюю неделю их число растет, медленно, но растет. Мы следим за ситуацией, посмотрим, что будет в ближайшее время".

Кроме того, растет число больных врачей. Сейчас коронавирусом болеют 212 работника Сантаришкской клиники. Две трети этих людей - врачи, остальные – другой персонал.

"Но это невысокий процент, пока на работу клиники это особого влияния не оказывает. Но, если количество больных работников будет расти, то придется приглашать работников из других больниц, в качестве подсобного персонала - стрелков", – заметил Янкявичюс.

Он сказал, что все будет зависеть от процента больных в конкретных отделениях.

"Когда в отделении нельзя будет обеспечить круглосуточное дежурство, обратимся за помощью", – пояснил он.

По словам Янкявичюса, хорошая новость - вспышки нет в каком-то конкретном отделении. Он не исключал, что в крайнем случае на работу будут вызывать работников, у которых нет симптомов болезни, но пока в этом необходимости нет.