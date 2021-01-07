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В четверг, 7 января, в Сантаришкской клинике прививки от COVID-19 начали делать пациентам. В первую очередь вакцинировали людей, перенесших трансплантацию органов – печени и почек.
В Сантаришкской клинике прививки от COVID-19 начали делать пациентам
© Reuters / Scanpix

23-летняя Роберта Вайчюнайте перенесла трансплантацию почки. Кроме того, она работает медсестрой в Сантаришкской клинике. Клиника сообщает, что Вайчюнайте входит в группу риска.

Двое других привитых пациентов перенесли трансплантацию печени. 65-летний Людас Урбонас много лет болел вирусом гепатита C, который поразил его печень. Вирус был уничтожен, но печень была сильно поражена, начался рак печени. В 2019 году Урбонаса включили в список людей, нуждающихся в трансплантации печени. Операцию он перенес в июне 2020 года. Операция прошла успешно, но он до сих пор пьет специальные препараты.

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48-летний Гинтарас Климас перенес операцию по трансплантации печени 14 лет назад. Он порадовался, что был в числе первых пациентов, которые были привиты от коронавируса. Оба пациента приезжали в клинику на контрольную проверку, сдавали анализы. Им предложили сделать прививку, и они согласились.

Врач гастроэнтеролог Йолита Якутене сказала, что такие пациенты из группы риска нуждаются в вакцинации (они принимают лекарства, подавляющие иммунную систему).

"Сейчас готовят списки пациентов, которые в первую очередь нуждаются в вакцинации, интересуются, хотят ли эти люди сделать прививки", – сказала врач.

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