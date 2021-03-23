Сначала он рассказал об этом у себя на фейсбуке - указал, что Пасха может быть похожа на прошедшее Рождество. Светикас сказал Delfi, что больных на самом деле становится больше и, несмотря на то, что не все приезжающие в отделение скорой помощи больны ковидом, большая часть пациентов приемного отделения инфекционных заболеваний больны именно коронавирусом.

"Если две недели назад в среднем было по 30 пациентов в сутки, то в последнюю неделю - 48, а в последние сутки их было 62", - сказал медик.

На вопрос, может ли это быть признаком третьей волны, он ответил, что похожая тенденция была и осенью.

"Количество пациентов росло, росло, росло, а потом поток стал непрекращающимся. Трудно сказать, начало ли это новой волны, наверное, этот вопрос надо задавать эпидемиологам. Я так понимаю, что в разных районах Литвы ситуация разная. В Вильнюсе одно, а в Каунасе - другое", - сказал он.

Светикас сказал, что больше всего пациентов привозят из Вильнюсского региона.

"Часть жителей Вильнюсского региона не очень понимающие. Многие на вопрос, где они могли заразиться, говорят, что не знают. Ответ простой – никуда не ходил, ничего не делал и вот просто так заболел. Факт, что не может быть ниоткуда, был контакт", - заметил врач.

Светикас предположил, что если люди сами никуда не ходят, то, возможно, кто-то приходит к ним. Он объяснил скачок новых случаев 23 марта и тем, что растут масштабы тестирования.

"На самом деле, ситуация неспокойная. Пандемия не завершилась, распространяется британский штамм, может, пришли и другие штаммы, поэтому был период покоя, потом немного выросло число новых случаев, а сейчас их стало очень много. чувствую, что не к добру", - сказал медик.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что карантин действует, но своей цели не достигает, нужны новые меры, включая быстрые темпы вакцинации и разумные решения.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене сказала, что пока сложно говорить о третьей волне, хотя уже месяц назад говорили о приближающейся угрозе. Она считает, что пока надо следить за ситуацией, за показателями, за количеством госпитализируемых людей и тяжелых случаев.

"Надо учитывать и смертность. Но по данным за один день мы не можем говорить, что пришла третья волна", - сказала специалист.

Она заметила, что число новых случаев растет из-за британского штамма в Вильнюсском регионе и Мариямполе.

"Вирус появился из-за мобильности людей. Вирус распространяется там где люди перемещаются, где собираются, не соблюдают требования безопасности. Если сейчас при послаблении в некоторых сферах количество новых случаев растет, то еще большее расслабление в будущем приведет к росту цифр. Я всегда говорила, если что-то открыли, нужно применять тестирование и вакцинацию. Но если знаешь, что у нас с этим не все гладко, есть все условия для распространения вируса", - сказала Размувене.

По ее словам, в распространении вируса виноваты только мы сами, поскольку не соблюдаем требования.

"Только появление солнца и желание выходить и где-то проводить время. Конечно, это необходимо, но не должно быть так, как в прошлые выходные на проспекте Гедиминаса, где людей было столько, сколько бывает на ярмарке Казюкаса. И все, конечно же, были без масок, поскольку они уже не обязательны", - сказала специалист.

По ее словам, люди уже должны обладать определенным опытом, ведь мы живем с вирусом второй год. Люди должны знать, что надо учитывать риск и никуда не ездить без веской причины.

"Нет такого, что вируса с 1 апреля не будет. Он будет еще долго. Поэтому надо радоваться солнцу, но надо взвесить все обстоятельства, факторы риска как свои, так и всей семьи и только тогда что-то делать", – заметила Размувене.