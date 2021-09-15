В Сантаришкес стоят заторы: не работают стоянки у больницы

Читатели рассказали Delfi, что не находят место для парковки, затор стоит на улице рядом с больницей и многие находящиеся поблизости – стоят большие заторы.

Работники компании Unipark, отвечающей за многоэтажные стоянки у больницы, объяснили, что из строя вышла электронная система управления, поэтому попасть на стоянку нелегко.

По словам работников, сейчас их служба выехала, чтобы поднять шлагбаумы, тогда водители смогут заехать на стоянку.

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Они сказали, что надо ехать к тем стоянкам, где шлагбаумы подняты, там можно оставить машину.

Представители Unipark сказали, что после того как система заработает, проблем с выездом со стоянки быть не должно.