В Сантаришкес стоят заторы: не работают стоянки у больницы

Читатели рассказали Delfi, что не находят место для парковки, затор стоит на улице рядом с больницей и многие находящиеся поблизости – стоят большие заторы.
Работники компании Unipark, отвечающей за многоэтажные стоянки у больницы, объяснили, что из строя вышла электронная система управления, поэтому попасть на стоянку нелегко.
По словам работников, сейчас их служба выехала, чтобы поднять шлагбаумы, тогда водители смогут заехать на стоянку.
Они сказали, что надо ехать к тем стоянкам, где шлагбаумы подняты, там можно оставить машину.
Представители Unipark сказали, что после того как система заработает, проблем с выездом со стоянки быть не должно.
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