В самоуправлениях завершилось досрочное голосование: проголосовали более 137 тысяч избирателей

По данным ГИК, это почти 5,7 проц. всех избирателей.

Наиболее активными были лица, декларировавшие место жительства в Нерингском самоуправлении. Их активность достигла почти 29 проц., говорится в пресс-релизе.

Активно голосуют и в Лаздийском районе, здесь проголосовали 13,3 проц. избирателей. Незначительно отстают Бирштонас (12,6 проц.), Игналинский район (12,1 проц.), Варенский район (11,4 проц.).

К 10-процентной активности приближаются Зарасайский район, Ширвинтский район, Паланга, Казлу-Руда, Калвария и Друскининкай.

Наиболее пассивными остаются избиратели Каунасского района (2,4 проц.), Паневежского района (2,8 проц.), Вильнюсского района (3 проц.), Шяуляйского района (3,1 проц.) и Клайпеды (3,4 проц.).

Досрочное голосование завершилось. 3-4 марта избирательные комиссии будут посещать избирателей на дому. Голосовать на дому могут жители с инвалидностью, ухаживающие за лицами с инвалидностью на дому, лица, лишившиеся трудоспособности из-за болезни. Как и прежде, так и во время этих выборов, голосовать на дому могут избиратели в возрасте 70 лет и старше.

Правом голосования на дому обладают более 571 тыс. избирателей. Пожелание голосовать на дому выразили около 100 тыс. избирателей.

В день выборов – 5 марта – для выражения гражданской воли избирателей приглашают в свои избирательные участки, которые начнут работу в 7 час. утра и организуют голосование до 20 час. вечера.

ГИК напоминает, что для голосования необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.