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Несколько дней назад в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлены Сабонисы трех поколений. Арвидас, Домантас и сын Домантаса были сфотографированы в самолете.
Фотографию распространил клуб Sacramento Kings, в котором играет Домантас. Сначала снимок появился в Twitter.
Поклонники не жалели добрых слов в адрес семьи Сабонисов, а клуб подписал фото так: "Прошлое, настоящее и будущее семьи Сабонисов".
Pasado, presente y futuro de la saga Sabonis. 🇱🇹 pic.twitter.com/FHs6Fwl9OY— Sacramento Kings (@Kings_Spain) June 5, 2022
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