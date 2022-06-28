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Несколько дней назад в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлены Сабонисы трех поколений. Арвидас, Домантас и сын Домантаса были сфотографированы в самолете.
Trys Sabonių kartos / Foto: Instagram, "La Galerna"
Trys Sabonių kartos / Foto: Instagram, "La Galerna"

Фотографию распространил клуб Sacramento Kings, в котором играет Домантас. Сначала снимок появился в Twitter.

Поклонники не жалели добрых слов в адрес семьи Сабонисов, а клуб подписал фото так: "Прошлое, настоящее и будущее семьи Сабонисов".

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