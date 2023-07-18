В самой большой поликлинике Вильнюса беспокойные времена: ушли почти полсотни сотрудников

По данным lrt.lt, из Центральной поликлиники уволились руководители подразделений, почти вся администрация, хозяйственные служащие, ушел в отставку весь лечебный совет.

По словам сотрудников, они предпочли уйти с работы из-за неадекватного диктаторского руководства, отсутствия общения с сотрудниками.

А на прошлой неделе стало известно, что и сам директор поликлиники Здислав Скварцяны уволен по решению Вильнюсского муниципалитета. Он начал работать только год назад.

По словам представителя Вильнюсского муниципалитета Габриелюса Грубинскаса, в отношении руководителя поликлиникой была создана комиссия.

