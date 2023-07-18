В самой большой поликлинике Вильнюса беспокойные времена: ушли почти полсотни сотрудников

По данным lrt.lt, из Центральной поликлиники уволились руководители подразделений, почти вся администрация, хозяйственные служащие, ушел в отставку весь лечебный совет.
По словам сотрудников, они предпочли уйти с работы из-за неадекватного диктаторского руководства, отсутствия общения с сотрудниками.
А на прошлой неделе стало известно, что и сам директор поликлиники Здислав Скварцяны уволен по решению Вильнюсского муниципалитета. Он начал работать только год назад.
"После получения жалобы на поведение директора Центральной поликлиники З. Скварцяны была сформирована комиссия для переоценки ситуации. Были проведены все необходимые процедуры для выяснения обстоятельств, изложенных как в публичном пространстве, так и в жалобах в муниципалитет относительно увольняющихся сотрудников учреждения и подавшего в отставку лечебного совета, выслушаны доводы всех сторон. После того, как выяснилось, что сложившаяся в учреждении неадекватная рабочая атмосфера вызвана поведением руководителя учреждения, было принято решение, предусмотренное уставом учреждения – отстранить руководителя учреждения от занимаемой должности.
З. Скварцяны отстранен от должности распоряжением мэра от 7 июля, временным заведующим поликлиникой назначен руководитель поликлиники в Каролинишкес Висмантас Матулас. С завтрашнего дня (18 июля) временно займет должность директора Центральной поликлиники Лайма Скрицкене, администратор вторичной медицинской помощи Центральной поликлиники. В настоящее время целью муниципалитета является обеспечение бесперебойной дальнейшей работы учреждения, конкурс на должность директора пока не объявлен", – сказал Г. Грубинскас.