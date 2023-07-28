28 июля 2023 г. 09:25

В Салининкае до декабря будет ограничено движение транспорта

 
ru.DELFI.lt
Kelio remontas
Kelio remontas
ФОТО: Shutterstock
Вильнюсский муниципалитет информирует, что с 28 июля пo 1 декабря будет проходить поэтапный ремонт дорог на улицах Сакалайчу, Барчу и Келмиёс соду 33-ои. На этих улицах проложат дождевую канализацию, появится новый асфальт, оборудуют тротуары и освещение, пишет madeinvilnius.lt.

Из-за ремонта будет ограничено движение – поэтапно будет запрещено движение транспорта.

На ул. Сакалайчу намечены следующие этапы:

От ул. Механику до Сакалайчу соду 9-ои работы будут проходить с 28 июля до 15 сентября.
От Сакалайчу соду 9-ои до ул. Гервебалес работы будут проходить с 30 августа до 15 октября.
От ул. Гервебалес до ул. Салининку работы будут проходить с 1 октября до 1 декабря.

На ул. Келмиёс соду 33-ои и Барчу движение будет ограничиваться постепенно на участках 200–300 м. Во время ограничений машины будут направлять по другим улицам. После завершения работ по прокладке подземных коммуникаций, поверхность дорог будут засыпать щебнем и разрешат движение по ним.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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