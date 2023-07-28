В Салининкае до декабря будет ограничено движение транспорта

От ул. Механику до Сакалайчу соду 9-ои работы будут проходить с 28 июля до 15 сентября.

От Сакалайчу соду 9-ои до ул. Гервебалес работы будут проходить с 30 августа до 15 октября.

От ул. Гервебалес до ул. Салининку работы будут проходить с 1 октября до 1 декабря.