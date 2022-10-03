"При восхождении на роду Тетнульди погибли трое литовских альпинистов, их тела обнаружены и доставлены в поселок Местиа", – сказал Камандулис.

По его словам, личности погибших известны, все они - опытные альпинисты, однако еще хотят подтвердить их личности, связаться с близкими, поэтому пока имена не сообщаются.

По словам Камандулиса, несчастье произошло на днях, вероятно, причиной тому были неблагоприятные погодные условия.

По данным портала kavkaz-uzel.eu, местное телевидение Rustavi 2 сообщило, что альпинистов нашли около горы Тетнульди, связь с ними прервалась несколько дней назад. В воскресенье спасатели использовали для их поисков вертолеты.