На этот раз на ул. Кишкю пришел детеныш косули. Одни люди радуются этому, а другие злятся, говорят, что садоводы приручают диких животных, которые потом бродят по дачным участкам и уничтожают урожай. Весной они объедают тюльпаны, кустики клубники, потом приходит черед свеклы, фасоли и других овощей. Людям приходится ставить заборы или накрывать грядки сеткой.
Специалисты дают такому явлению категорическую оценку - дикие животные должны жить в лесу, приручать их нельзя.
"Детенышей косули нельзя забирать домой (как и детенышей других животных, которых вы повстречали в лесу или в поле), нельзя их гладить, кормить с рук. Косули быстро привыкают к людям, ходят за ними как собаки. Однако таких животных не примут сородичи, когда они вернутся в лес, они становятся легкой добычей как хищников, так и браконьеров. Кроме того, если животных кормить, они сами не смогут находить себе пищу, поэтому могут умереть от голода. Чтобы не нанести вред животным, лучше любоваться ими издалека", – сказал зоолог, советник министра охраны окружающей среды Марюс Чепулис.
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