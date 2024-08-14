2024.08.14 07:09

В сад к Эгле едут незнакомые люди: женщина бесплатно раздает урожай яблок и груш

 
Юрга Браукилене
ru.DELFI.lt
Iš emigracijos sugrįžusi vydmantiškė Eglė Gabrėnaitė ėmėsi gražios iniciatyvos – sukviesti žmones nemokamai prisirinkti obuolių ir kriaušių.
Iš emigracijos sugrįžusi vydmantiškė Eglė Gabrėnaitė ėmėsi gražios iniciatyvos – sukviesti žmones nemokamai prisirinkti obuolių ir kriaušių.
ФОТО: Pajūrio naujienos

После 20 лет, проведенных в эмиграции, Эгле Габрилене вернулась в усадьбу своих родителей в Видмантай. Второй год подряд она раздает всем желающим яблоки и груши из своего сада.

Ее родители Виргиния и Лёнгинас Габренасы купили усадьбу 30 лет назад и разбили здесь сад. В саду 28 яблонь и 6 груш, а также множество плодово-ягодных кустов.

С прошлого года Эгле решила делиться урожаем со всеми желающими: „В прошлом году я с подругой складывала яблоки и груши в мешки, клеила этикетки и возила в Палангу. Мы оставляли эти мешки около многоквартирных домов. В этом году я разместила объявление в социальной сети, пригласила приезжать всех, кому нужны яблоки и груши. Люди собирают их сами“.

Было время, когда в ее семье из яблок делали сок, варили варенье, но сейчас никто соки не пьет, фруктов так много не ест, поэтому весь урожай использовать не получается. Она рада тому, что сейчас желающие получают, что им нужно, а в саду не гниет урожай.

„Поскольку не хочется хаоса в саду, когда я дома, регулирую потоки приезжающих, согласовываю время приезда, готовлю стремянку, ножницы для яблок. Не хочется, чтобы ломали сучья“, – сказала Эгле.

22 года Эгле жила в Англии. В Литву она вернулась, когда заболела мама. Сейчас все ее время посвящено помощи маме. Одно время она работала спасателем в кретингском бассейне, но из-за ухудшения состояния мамы, пришлось уйти с работы.

В этом году сад Эгле уже посетили больше 100 человек.

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