В сад к Эгле едут незнакомые люди: женщина бесплатно раздает урожай яблок и груш

Ее родители Виргиния и Лёнгинас Габренасы купили усадьбу 30 лет назад и разбили здесь сад. В саду 28 яблонь и 6 груш, а также множество плодово-ягодных кустов.

С прошлого года Эгле решила делиться урожаем со всеми желающими: „В прошлом году я с подругой складывала яблоки и груши в мешки, клеила этикетки и возила в Палангу. Мы оставляли эти мешки около многоквартирных домов. В этом году я разместила объявление в социальной сети, пригласила приезжать всех, кому нужны яблоки и груши. Люди собирают их сами“.