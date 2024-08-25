В рыбе из Балтийского моря много тяжелых металлов. Безопасно ли ее есть?

„Это не означает, что нельзя есть рыбу, выловленную в Балтийском море, но я бы точно не рекомендовал питаться ею постоянно – в каждодневный рацион включать ее точно не стоит. Особенно не стоит это делать беременным женщинам. Будет больше вреда, чем пользы для здоровья. Не все аномально плохо, но мы не можем похвастаться тем, что положение стабильно позитивное. Увы, это не так“.