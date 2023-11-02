В Румшишкес – новый фестиваль света и фонарей

Фестиваль приглашает посетителей окунуться в магическую атмосферу. В пути посетителей будет сопровождать Луна, она откроет дверь в волшебный и таинственный мир. Здесь вы встретите лесных жителей, ведьм, ангелов, девятирогого оленя, разгуливающих в Звездном лесу. Вас ждет маршрут протяженностью 2 км с 300 скульптур и инсталляций.