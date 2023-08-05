В Румшишкес начался музыкальный фестиваль Granatos Live

Тысячи зрителей уже в четверг приехали в Музей народного быта в Румшишкес. Но само торжество началось в пятницу, когда на сцене появились известные литовские и зарубежные исполнители.

Послушать их выступления приехала и литовская исполнительница Наталия Бунке.

Angelou выступила на фестивале Granatos Live в первый раз, после нее на сцене появился Вагялис, за ним известный рэпер OG Version.

Вскоре на сцене появилась автор и исполнитель песен LP. После выступил Luko Graham.

На малой сцене фестиваля выступали – Evgenya Redko, группа Baltic Balkan, Velvet, Katarsis и другие звезды сцены.



