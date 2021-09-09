В Рукле завершают оборудование лагеря для мигрантов – на снимках реальные условия

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В Йонавском районе, в Рукле, со следующей недели откроется импровизированный поселок модульных домиков, в котором разместят 500 нелегальных мигрантов. Директор Центра приема беженцев в Рукле Беатриче Бернотене сказала, что там поселятся в основном женщины и дети. Мигрантов будут расселять группами в зависимости от их национальности и религиозной принадлежности. Уже сейчас известно, что больше всего здесь будет иракских курдов.

В Рукле уже сейчас проживают 300 мигрантов, а вскоре их станет на 500 больше. Новый поселок будет огорожен, его жители не смогут покидать территорию.

Лагерь будут охранять сотрудники СОБ, полиция и военные. Первые жильцы появятся на следующей неделе. В домиках поселятся женщины с детьми, беременные женщины и несовершеннолетние.

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Однако журналист Delfi выяснил, что это не совсем так. Там будут жить и мужчины, которые нелегально перешли границу с детьми и женами.

Всего в лагере будет 125 4- и 6-местных домиков.

Условия в этих домиках довольно скромные. Двухэтажные металлические койки, матрасы - кое-где подержанные, кое-где новые, металлические шкафчики для одежды, стол, стулья, мусорное ведро, огнетушитель и небольшой холодильник. Вот и все. Надо признать, что места на четверых в таком доме немного.

Бернотене заметила, что особенно неудобно, что туалеты и душевые оборудованы в отдельных модулях, куда надо ходить через улицу. Для семей с детьми это мягко говоря, неудобно.

Бернотене сказала, что мигрантов разделят по национальной и религиозной принадлежности, чтобы не было конфликтов. С одной стороны будут жить иракские курды, а с другой - мигранты из Африки и жители других стран. Однако внутри территории они смогут свободно перемещаться.

В Рукле будут кухни, где мигранты смогут сами себе готовить. Продукты они смогут покупать в местном магазине.

Для детей будет оборудовано отдельное помещение, дети также смогут пользоваться находящимся рядом стадионом.

Для детей в лагере с 1 октября будут проводить уроки. Сначала их будут учить литовскому языку.

Мигранты смогут пользоваться интернетом.

В лагере будут работать переводчики.

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