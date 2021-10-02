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2 октября Соцмин Литвы сообщил, что утром у одной из нелегальных мигранток, находящихся в Рукле, начались роды. Однако приехавшие на место врачи младенцу уже ничем помочь не могли.
Ruklos pabėgėlių priėmimo centras
Ruklos pabėgėlių priėmimo centras
© DELFI / Nerijus Povilaitis

В лагерь врачи скорой приехали в сопровождении полиции. Женщину доставили в Йонавскую больницу, где она родила мертвого младенца. Причину смерти смерти младенца выяснят эксперты. Похороны организует центр беженцев.

"Работники центра потрясены и выражают искренние соболезнования семье", – сказала журналистам советник главы Центра принятия беженцев Неринга Гаучене.

По словам Гаучене, состояние роженицы нормальное, в скором времени ее вернут в центр. Ее мужу предложили помощь психолога и социальных работников.

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"Социальный работник помогает присматривать за тремя детьми, предложена помощь психолога. Отец потрясен, он попросил на время оставить его одного со своими мыслями, помолиться", – сказала представитель центра.

В семье есть 10-летние близнецы и еще один ребенок помладше. В Руклу семья прибыла 3 сентября, женщина сказала, что она на 8-м месяце беременности, но никаких медицинских документов не представила, е консультировал гинеколог.

"Ее регистрировали и возили на платную консультацию в Йонавскую больницу, но от консультации гинеколога она отказалась. Несколько дней назад женщина сдала все необходимые анализы", – заметила Гаучене.

По ее словам, женщина отказалась от визита к гинекологу, поскольку хорошо себя чувствовала и решила, что ей консультация не нужна.

24 сентября эта семья пыталась бежать из лагеря, но в тот же день ее вернули. Гаучене сказала, что они перелезли через забор, но нет никаких данных о том, что это могло как-то повлиять на плод.

По данным Соцмина, женщина на проблемы со здоровьем не жаловалась.

Сейчас в Рукле находится больше 700 нелегальных мигрантов, в их числе около 15 беременных женщин.

По данным представителя центра, беременных консультируют врачи Йонавской больницы и волонтеры.

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