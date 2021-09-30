В Руднинкайском лагере обнаружено холодное оружие

"Во время обысков в лагере нашли... Скажем так, были подготовлены к борьбе. Как бы там ни было, но собрались воинственные народы, особенно в Руднинкай, где было 800 молодых и крепких людей до 40 и около 40 лет. Это настоящая сила, тем более, что они прибыли из военных зон, им известно искусство выживания", – сказал он в четверг в интервью телевидению Lietuvos rytаs.

"Эти люди готовились, делали оружие, из чего могли, делали заточки и другое холодное оружие", – сказал Поцюс.

Лагерь мигрантов в Руднинкай находился на полигоне СОБ, мигранты жили в палатках, однако в конце сентября их перевели в бывшую колонию в Кибартай.

Напомним, что в этом году в Литву из Беларуси нелегально пришли около 4200 мигрантов, в основном иракцев. Вильнюс обвиняет минский режим в организации нелегальной миграции и называет эти действия гибридной агрессией. В стране объявлена чрезвычайная ситуация. С начала августа мигрантов через границу не пропускают.