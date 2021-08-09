Министерство внутренних дел Литвы подтвердило, что всего в воскресенье сбежали 12 мигрантов, пятеро нашлись раньше, а остальные в понедельник. Заборовска-Зданович не могла сказать, вернулись ли мигранты сами или их вернули в лагерь.
Исчезновение нелегалов было замечено после обеда.
Сейчас на полигоне проживают 400 нелегальных мигрантов, их охраняют сотрудники СОБ.
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