"Они ездили в Руднинкай на встречу с представителями местной общины по приглашению мэра Шальчининкского района, мы считаем, что диалог ведется конструктивный", – сказала пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене.

"Диалог еще продолжается, сначала в помещении говорили с представителями местной власти, а потом вышли на улицу, чтобы поговорить с жителями. Беседа проходит спокойно и конструктивно. Люди задают вопросы, вице-министр и заместитель генкомиссара отвечают на них", – прибавила она.

Около полигона Службы общественной безопасности 26 июля состоялась акция протеста, ее участники не пропускали на полигон машины с оборудованием. На полигоне планируют разместить 1500 мигрантов.

Сотрудники СОБ силой оттеснили участников акции с дороги, позже они объяснили свои действия тем, что пресекли незаконную деятельность жителей.

Полиция Вильнюсского округа начала расследование по факту организации беспорядков около полигона.