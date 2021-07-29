"Они ездили в Руднинкай на встречу с представителями местной общины по приглашению мэра Шальчининкского района, мы считаем, что диалог ведется конструктивный", – сказала пресс-секретарь главы МВД Лина Лауринайтите-Григене.
"Диалог еще продолжается, сначала в помещении говорили с представителями местной власти, а потом вышли на улицу, чтобы поговорить с жителями. Беседа проходит спокойно и конструктивно. Люди задают вопросы, вице-министр и заместитель генкомиссара отвечают на них", – прибавила она.
Около полигона Службы общественной безопасности 26 июля состоялась акция протеста, ее участники не пропускали на полигон машины с оборудованием. На полигоне планируют разместить 1500 мигрантов.
Сотрудники СОБ силой оттеснили участников акции с дороги, позже они объяснили свои действия тем, что пресекли незаконную деятельность жителей.
Полиция Вильнюсского округа начала расследование по факту организации беспорядков около полигона.
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