В Рождественском лесу уже зеленеет более 60 деревьев

Инициатива "Рождественский лес", начатая четыре года назад, продолжает активно развиваться: уже прижились около 60 елей, которые жители Вильнюса сохранили до весны и посадили.
В прошлом году самоуправление посадило в Рождественском лесу около 30 деревьев, которые украшали вход в самоуправление во время праздничного сезона. В этом году в рождественский лес отправятся шесть зеленых деревьев, которые в праздничный период стояли на первом этаже самоуправления.
"Мы начинаем с себя - посадим в Рождественском лесу шесть деревьев, которые украшали муниципалитет. Идея прижилась, люди в Вильнюсе привыкают к ней и, покупая елку, думают о том, что будут делать с ней после праздников. Через 10 лет здесь будет уникальный еловый лес, созданный руками жителей Вильнюса", - говорит Гинтаутас Руновичус, руководитель отдела городской среды Вильнюсского самоуправления.
В субботу сотрудники городских парков Вильнюса помогут жителям правильно посадить деревья. Все инструменты для посадки будут предоставлены, но жители могут принести свои собственные.
Руководитель Дирекции региональных парков: Павильнюса и Веркяй - Йоланта Раджюнене отметила, что горожанам нелегко сохранить дерево живым до весны. В то же время это хорошая практика по уходу за растениями. "Половина посаженных деревьев выживает. Успех посадки зависит в основном от качества растения - если дерево выкопали из земли перед праздниками, обрезали корни и посадили в горшок, вряд ли оно выживет и будет расти", - отметила Раджюнене.
По ее словам, жители должны внимательно осмотреть состояние своего деревца - если у него сильно осыпаются иглы, ломаются ветки и оно выглядит сухим, то сажать его не следует. Если же дерево выглядит живым, то перед посадкой его следует обильно полить, чтобы помочь растению восстановить утраченный баланс влаги.
"Традиционные литовские ели - самые лучшие. Импортные ели и серебристые ели, напротив, выглядят красивее, но часто погибают", - сказала Раджюнене.
Те, кто не сможет прийти в субботу, могут посадить елку в рождественском лесу в удобное для себя время до конца апреля - специалисты Вильнюсского городского парка отметят места посадки колышками. При посадке елок следует соблюдать расстояние 4-5 м от других растений.