В Рождественском лесу уже зеленеет более 60 деревьев

Инициатива "Рождественский лес", начатая четыре года назад, продолжает активно развиваться: уже прижились около 60 елей, которые жители Вильнюса сохранили до весны и посадили.

В прошлом году самоуправление посадило в Рождественском лесу около 30 деревьев, которые украшали вход в самоуправление во время праздничного сезона. В этом году в рождественский лес отправятся шесть зеленых деревьев, которые в праздничный период стояли на первом этаже самоуправления.

"Мы начинаем с себя - посадим в Рождественском лесу шесть деревьев, которые украшали муниципалитет. Идея прижилась, люди в Вильнюсе привыкают к ней и, покупая елку, думают о том, что будут делать с ней после праздников. Через 10 лет здесь будет уникальный еловый лес, созданный руками жителей Вильнюса", - говорит Гинтаутас Руновичус, руководитель отдела городской среды Вильнюсского самоуправления.