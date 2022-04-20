В России все больше этнических литовцев стремятся вернуть гражданство Литвы

В среду вопрос помощи проживающим в России и Беларуси литовцам рассматривался в парламентском Комитете по иностранным делам в закрытом режиме.
"Стало намного больше (желающий вернуть литовское гражданство - BNS) - втрое, намного больше людей (...) Сейчас массово пишут электронные письма, как можно поскорее вернуть себе гражданство", - сказал BNS в среду после заседания посол в России, резиденция которого сейчас находится в Вильнюсе.
Вице-министр иностранных дел Эгидиюс Мейлунас сказал BNS, что сейчас в этих странах есть литовцы, думающие о переезде в Литву, однако их число пока невелико.
Он напоминает, что в настоящее время ограничений на возвращение на родину для лиц с литовским гражданством, проживающих в России и Беларуси, нет.
Также, по словам вице-министра, пока нет необходимости и организовывать переселение в Литву лиц литовского происхождения.
По данным Департамента миграции, в прошлом году в Беларуси и России проживало почти 4965 и 12 тыс. 145 граждан Литвы соответственно.
Однако, по данным посольств, лиц литовского происхождения в этих странах может быть гораздо больше – более 20 тыс. в Беларуси и более 80 тыс. в России.
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