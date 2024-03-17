В России проходит голосование, в Вильнюсе – протест против Путина

В сквере им. Бориса Немцова в воскресенье в полдень собралось около 100 человек. Люди пришли с плакатами, литовскими и украинскими флагами.

Несколько человек стояли в той части посольства, где разместилась очередь людей, приходящих голосовать.

В 12 ч. собравшиеся в сквере люди двинулись к посольству и встали в одну очередь с теми, кто пришел голосовать – так они выразили свой протест против выборов.

„"Все, кто сегодня сюда пришел, кто стоит за моей спиной с политическими плакатами, они участвуют в акции против Путина. Он лишил россиян права выбора. Он лишил нас права участия в митингах, но мы можем продемонстрировать нашу позицию. Если вы против Путина, приходите на избирательные участки в своих городах в 12 ч.", – сказал перед акцией журналистам один из активистов команды сторонников покойного Алексея Навального Дмитрий Низовцев.