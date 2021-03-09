В Рокишкском районе рухнула последняя деревянная мельница

В литовской мифологии мельница - особое место: граница между реальностью и потусторонним миром, недаром в сказках нечистая сила часто обитает на мельницах.
Когда-то в Рокишкисе были три мельницы, сейчас ни одной не осталось.
на специализированном сайте сообщается, что в Рокишкском районе есть 6 мельниц: Гиночай (Далечай), Панделё, Раджюну, Обялю, Румишкю и Пакапине. Последнюю уже можно вычеркнуть из этого списка. Пять этих мельниц - каменные, только в Пакапине была деревянная.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Процесс вакцинации в Литве буксует: видно самое слабое звено (120)
Процесс вакцинации от коронавируса в Литве буксует,...
Почему в жилом доме появились трещины: брак очевиден, проблемы были и прежде жителям будет непросто добиться возмещения ущерба (28)
Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в понедельник...
Житель Литвы отказался от службы в армии, чтобы не потерять хорошую работу (18)
Глава отдела одной известной в Литве компании пытался...
Муниципалитеты Литвы признали: найти желающих вернуться в школы сложно из-за тестирования (5)
Министерство науки, образования и спорта Литвы на...
Коронавирус в Литве: 462 новых случая, скончались 4 человека
За минувшие сутки в Литве подтверждено 462 новых случая...