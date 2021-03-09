В Рокишкском районе рухнула последняя деревянная мельница

В литовской мифологии мельница - особое место: граница между реальностью и потусторонним миром, недаром в сказках нечистая сила часто обитает на мельницах.

Когда-то в Рокишкисе были три мельницы, сейчас ни одной не осталось.

на специализированном сайте сообщается, что в Рокишкском районе есть 6 мельниц: Гиночай (Далечай), Панделё, Раджюну, Обялю, Румишкю и Пакапине. Последнюю уже можно вычеркнуть из этого списка. Пять этих мельниц - каменные, только в Пакапине была деревянная.