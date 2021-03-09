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Рухнула последняя деревянная ветряная мельница в Рокишкском районе. Она стояла в деревне Пакапине. Около нее часто останавливались проезжающие мимо путешественники. Правда, внутрь мельницы уже никто не осмеливался заходить. К сожалению, 2 марта это величественное строение рухнуло, пишет портал Rokiškio sirena.
В Рокишкском районе рухнула последняя деревянная мельница
© Rokiškio sirena

В литовской мифологии мельница - особое место: граница между реальностью и потусторонним миром, недаром в сказках нечистая сила часто обитает на мельницах.

Когда-то в Рокишкисе были три мельницы, сейчас ни одной не осталось.

на специализированном сайте сообщается, что в Рокишкском районе есть 6 мельниц: Гиночай (Далечай), Панделё, Раджюну, Обялю, Румишкю и Пакапине. Последнюю уже можно вычеркнуть из этого списка. Пять этих мельниц - каменные, только в Пакапине была деревянная.

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