В Рокишкисе конструкции здания при падении зацепили магазин

"Это некомпетентность руководителей процесса. Скажем прямо", – сказал встреченный житель Рокишкиса. И сейчас многие опасаются подходить к этому месту.
По словам другого прохожего, до сих пор часть здания висит буквально на волоске. Магазин, на который упали конструкции, временно заделал брешь в стене и продолжает работу.
"Мы долго были закрыты – три месяца не работали, и подобные происшествия ситуацию не облегчают", – сказал владелец магазина Виргиниюса Гаучис.
"Сейчас нормально, вчера (в понедельник) было страшно, а сегодня ничего", - сказал он. Владелец магазина не скрывал, что полуразрушенное здание по соседству хорошие эмоции не вызывает, но если им разрешили работтаь, значит, все в порядке.
"И так видно, что остатки здания выглядят жутко", - заметил он.
Административное здание бывшего машиностроительного завода сносят, поскольку на этом месте появится новый торговый центр.
На видео видно, что все могло закончится куда плачевнее.
"Могли быть и жертвы, пострадавшие, большой материальный ущерб. TСкажем так, худшего удалось избежать", – сказал вице-мэр района Тадас Бараускас.
По данным местных властей, конструкции здания должны были упасть на стройплощадку, а попали в здание магазина. Никто выяснять обстоятельства не будет, поскольку это дело частного субъекта.
"Конечно, мы отнеслись серьезно. К счастью, пострадавших нет, только нанесен ущерб имуществу. Подрядчик взял вину на себя. По моим данным, говорят о компенсации ущерба", – сказал пресс-сектретарь LIDL Lietuva Валдас Лопета.
Магазин работает по графику. Когда он работает, работы по сносу не проводят. За простой магазину заплатят, как и за поврежденную стену.
Так в Рокишкис в этом году придет новый торговый центр.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На следующей неделе в Литве начнут прививать жителей старше 55 лет, с 31 мая - массовая вакцинация (10)
На следующей неделе в Литве от коронавируса начнут...
Жители Литвы "охотятся" на желанную вакцину и ездят за ней в другие города (32)
Жители Литвы "охотятся" на желанную вакцину и ездят за...
Коронавирус в Литве: 1293 новых случая, скончались 6 человек (2)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1293 новых случая...
Двоих пострадавших во время взрыва на Klaipėdos medienа перевезли в Каунасскую клинику
В понедельник в Клайпеде в здании компании Klaipėdos mediena...
В ближайшие дни погода ожидается очень неприятная погода
В четверг днем ожидается облачная погода, время от...