"Ежедневно такая "газонокосилка" съест траву на территории 10 соток. Эти животные едят не все подряд, поэтому удастся воссоздать естественный вид луга и восстановить биологическое разнообразие. Я надеюсь, что это понравится посетителям заповедника", - сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Эти животные будут пастись в Рибишкес до 18 сентября.

Рибишкес в течение длительного времени была деревней под Вильнюсом, где держали коз и овец, заготавливали сено.

"Жители изменились, изменился их образ жизни, деревня стала частью города, не осталось тех, кто "присматривал" за лугами, поэтому за 30 лет они обросли кустами и инвазивными видами растений. Вот мы и решили восстановить прежние луга с помощью живой "техники", – сказала Йоланта Раджюнене, директор Павильнюсского и Веркяйского региональных парков.

Посетителей заповедника просят не кормить животных, не запускать собак в загон, не оставлять калитку открытой чтобы животные не ушли.

Овцы и козы будут питаться травой, пить воду из Каукисы, если их кормить булочками, то животные не выживут.

Опасность для овец представляют собаки, они вызывают у овец сильный стресс.