"Ежедневно такая "газонокосилка" съест траву на территории 10 соток. Эти животные едят не все подряд, поэтому удастся воссоздать естественный вид луга и восстановить биологическое разнообразие. Я надеюсь, что это понравится посетителям заповедника", - сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
Эти животные будут пастись в Рибишкес до 18 сентября.
Рибишкес в течение длительного времени была деревней под Вильнюсом, где держали коз и овец, заготавливали сено.
"Жители изменились, изменился их образ жизни, деревня стала частью города, не осталось тех, кто "присматривал" за лугами, поэтому за 30 лет они обросли кустами и инвазивными видами растений. Вот мы и решили восстановить прежние луга с помощью живой "техники", – сказала Йоланта Раджюнене, директор Павильнюсского и Веркяйского региональных парков.
Посетителей заповедника просят не кормить животных, не запускать собак в загон, не оставлять калитку открытой чтобы животные не ушли.
Овцы и козы будут питаться травой, пить воду из Каукисы, если их кормить булочками, то животные не выживут.
Опасность для овец представляют собаки, они вызывают у овец сильный стресс.
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