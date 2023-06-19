В Рибишкес отметят праздник Расос

22 июня с 18.30 ч. в Рибишкес на смотровой площадке (около ул. Бирбиню, 20, в Вильнюсе) состоится концерт по случаю 700-летия Вильнюса, на котором выступит группа музыкантов, играющих на канклес.
Все участники праздника будут плести пояс "Пожеланий по случаю 700-летия Вильнюса". Кроме того, можно будет увидеть плетеный пояс единства литовцев, который в 1999 г. спустили с Вильнюсской телебашни. Его длина 365 м.
На празднике можно увидеть текстильные картины Дангуоле Банене "Маленькая выставка в окружении природы - природа на картинах пусть говорит за себя…"
Участники праздника увидят выступления:
Театра для всей семьи Teatriukas;
Viduramžiai LT с выступлением рыцарей, во время мероприятия выкуют праздничную монету.
Можно познакомиться с травницей Маргаритой, погадать на травах, выпить чаю, плести венки.
Дети будут рисовать, участвовать в состязаниях, и получат... подарки.
Будет разожжен костер.
Под деревьями можно будет расстелить коврик и устроить пикник.
Во время праздника выступит фольклорная группа ATALYJA
Организаторы мероприятия: староство Расу, община Рибишкес.
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