В ресторане – кровавый выпад чемпиона по кикбоксингу

Эти обстоятельства стали известны, когда суд рассмотрел еще одно дело в отношении Агрбы – его признали виновным в нарушении общественного порядка и нанесении легких телесных повреждений. За это преступление бывшего спортсмена суд приговорил к 1 году и 3 месяцам лишения свободы, в общей сложности Агрба проведет за решеткой 4 года 10 месяцев и 15 дней.
Каунасская окружная прокуратура и Агрба обжаловали это постановление – прокуроры считали, что общий срок слишком короткий, а Агрба требовал смягчить наказание или вообще прекратить уголовное дело.
Согласно материалам дела, Агрба 3 июня 2023 года, в 12.25 ч., в одном из ресторанов Алитуса без причины напал на мужчину, сидевшего за одним из столиков, он нанес ему три ножевых ранения в руку и ногу. Агрба даже не был знаком с пострадавшим.
Пострадавший обратился в больницу, но не назвал настоящую причину ранений, сказал, что это бытовые травмы. Во время расследования он сказал, что в ресторане к нему ни с того ни с сего подошел незнакомый мужчина, стал кричать, он испугался, пытался отойти, упал, а когда встал, в какой-то момент взял в руку вилку для самозащиты.
"Тогда я заметил, что собираются люди, пришел директор ресторана, я увидел плачущих моих детей, они были напуганы", – рассказал пострадавший.
Факт нападения в ресторане следователям подтвердили посетители ресторана. Кроме того, инцидент был записан на видео.
Суд указал, что наглые и насильственные действия Агрбы - это нарушение общественного порядка: "Окружающим ситуация показалась угрожающей и опасной". По этой причине суд признал, что эти действия не могут рассматриваться как незначительные, ведь речь идет о человеке, который был 4 раза осужден за уголовные преступления, на его счеты немало административных правонарушений.
В тюрьму Агрба попал в августе 2023 года, когда вступил в силу приговор по другому делу.