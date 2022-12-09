В реку Нерис попадают ядовитые отходы: могут вызвать рак, сбои в гормональной системе

Ранее портал "Устойчивая Литва" провел исследование, которое показало, что несколько видов фталатов проходят через очистительное оборудование "Вильняюс вандянис" и попадают в реку Нерис.

Представители компаний утверждают, что концентрация фталатов в сточных водах растет с каждым годом и хотя пока очистить сточные воды до норм ЕС удается, неясно, как будут обстоять дела, если концентрация фталатов вырастет.

Специалисты требуют больше контролировать процесс производства, чтобы сократить количество отходов с содержанием фталатов.

С этой проблемой сталкивается не только Литва, весь мир решает эту проблему. Пока в Европе нет надежного способа для очищения сточных вод от фталатов.

Фталаты можно найти в самой разной продукции: в косметике и средствах личной гигиены (шампунях, духах, лаках для волос и ногтей, гигиенических пакетах и т.д., в мебели, половом покрытии, жалюзи, обоях, занавесках для душа, игрушках, пластиковых трубах, пленке, в дождевиках, в моющих средствах, краске, клее, медицинском оборудовании и приборах (пакетах для крови, капельницах и в оболочке для лекарств) и др.

Фталаты канадские ученые обнаружили в яйцах птиц в Арктике. В 2013 г. американские ученые сообщили, что фталаты были обнаружены в специях и молоке. Возможно, они попадают туда через пластик, из которого изготовлены упаковки.

The Guardian отмечает, что воздействие фталатов на организм людей пока хорошо не изучено, но предполагают, что они могут приводить к гормональному сбою, изменениям репродуктивной системы, вызвать другие проблемы со здоровьем. Кроме того, фталаты могут вызвать рак, риск выкидыша у беременных.

По инициативе "Устойчивой Литвы" в конце августа исследовали воду, которую сливают в реку Нерис из очистительного оборудования компании "Вильняус вандянис". Искали фталаты семи видов – DMF, DEP, DPP, DBP, DIBP, DCP и DEHP. Первый образец воды был взят до того места, где сливают стоки, а второй - ниже этого места. В первом образце обнаружили рост концентрации фталаты трех видов, а во втором – пяти.