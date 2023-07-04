04 июля 2023 г. 09:27

В реке живут похожие на бобров животные: прибегают на зов и берут угощение из рук

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Nutrijos Skaitytojų nuotr.
Nutrijos Skaitytojų nuotr.

В Калварии, в реке Шяшупе, была замечена группа крупных грызунов, но это не бобры. Эти животные близко подпускают к себе людей, откликаются на зов, берут угощение. Этот вид 7 лет назад в Евросоюзе был объявлен инвазивным, поэтому таких животных можно выращивать только в медицинских целях. Оказывается, в Литве эти животные встречаются в дикой природе.

Жители прислали снимки этих похожих на бобров грызунов. Это нутрии. Их раньше разводили ради ценного меха.

Nutrijos Skaitytojų nuotr.

Представители Департамента охраны природы сказали, что условия в Литве не особенно подходят для жизни нутрий, но кое-где эти животные все же живут. "В природе нутрии поселяются рядом с неглубокими водоемами, где есть стоячая вода – среди прибрежных растений они делают гнезда, роют норы, повреждая берега рек, холмы. Нутрии питаются растущими в воде растениями, корой деревьев и кустов, листьями.

Nutrijos Skaitytojų nuotr.

Нутрии ежедневно съедают такое количество растений, которое равняется четверти их массы, поэтому в местах обитания этих животных уничтожаются растения на большой площади. Интенсивная деятельность нутрий приводит к уничтожению растений, а с ними исчезают насекомые, птицы и рыбы. Поэтому в Литве без разрешения нельзя держать нутрии и тем более продавать их, разводить и выпускать на волю", – saсказано в комментарии департамента.

Nutrijos Skaitytojų nuotr.

В 2016 г. нутрии были объявлены инвазивным видом в ЕС. Это значит, что их можно держать только для проведения медицинских и научных исследований, если соответствующее разрешение выдает Департамент охраны природы.

Nutrijos Skaitytojų nuotr.

Охотиться на нутрий, как и на других инвазивных животных (енотовидных собак, енотов, ондатр, американских куниц) можно круглый год. Нутрии по своей природе неагрессивны, но как и любое дикое животное, защищаясь, могут укусить, поэтому не надо к ним приближаться, кормить их и пугать.

В Литву нутрии были завезены в первой половине XX в.

Nutrijos Skaitytojų nuotr.
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