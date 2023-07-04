В реке живут похожие на бобров животные: прибегают на зов и берут угощение из рук

Жители прислали снимки этих похожих на бобров грызунов. Это нутрии. Их раньше разводили ради ценного меха.

Представители Департамента охраны природы сказали, что условия в Литве не особенно подходят для жизни нутрий, но кое-где эти животные все же живут. "В природе нутрии поселяются рядом с неглубокими водоемами, где есть стоячая вода – среди прибрежных растений они делают гнезда, роют норы, повреждая берега рек, холмы. Нутрии питаются растущими в воде растениями, корой деревьев и кустов, листьями.

Нутрии ежедневно съедают такое количество растений, которое равняется четверти их массы, поэтому в местах обитания этих животных уничтожаются растения на большой площади. Интенсивная деятельность нутрий приводит к уничтожению растений, а с ними исчезают насекомые, птицы и рыбы. Поэтому в Литве без разрешения нельзя держать нутрии и тем более продавать их, разводить и выпускать на волю", – saсказано в комментарии департамента.