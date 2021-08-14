В рейтинге партий - неожиданные перемены: соцдемы вытеснили лидеров с первого места

По данным опроса, если бы выборы состоялись в воскресенье, за соцдемов проголосовали бы 15,9% респондентов, за "крестьян" – 15,6%, за консерваторов – 13,1% избирателей.

В июне за соцдемов намеревались голосовать 13,3%, за "крестьян" – 15,1%, а за консерваторов – 11,8% респондентов.

Глава Vilmorus Владас Гайдис сказал, что высокий рейтинг соцвемов может быть связан с избранием Вилии Блинкявичюте на пост председателя партии и с тем, что партию никак нельзя связать с происходящим негативом.

"Консерваторы - правящая партия, "крестьяне" недавно были у власти, а соцдемы и не были у власти и не находятся у руля, поэтому они положительно смотрятся на фоне других партий.

Если бы у респондентах спросили о недостатках партий, то консерваторов, скорее всего, критиковали бы за вакцинацию, за политику миграции, а говоря о "крестьянах", наверное, вспоминали бы о конфликтах их лидера Рамунаса Карбаускиса с однопартийцами", – сказал Гайдис.

"А если бы спросили о соцдемах, то вряд ли что-то вспомнится. Бренд крепкий, как и имидж Блинкявичюте. Конечно, могут быть и другие объяснения", – прибавил он.

На четвертом месте в рейтинге - Партия труда (5,9%, в июне – 5,2%), за Движение либералов – 5,5% (в июне – 6%), за Партию свободы – 3% (в мае – 2,9%).

За Литовских социал-демкратов-"трудовиков", которые в июле сменили название на Литовскую партию регионов, голосовали бы 2,7% (в июле – 2%), а за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей – 1,8% (в июне – 0,8%).

Еще 17% пока не знают, за кого голосовать, а 14,5% не намерены голосовать.

Опрос компания Vilmorus провела по заказу издания Lietuvos rytas с 29 июля по 5 августа, опросили 1000 респондентов.