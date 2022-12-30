В рейтинге партий лидирует демократический союз "Во имя Литвы"

В ноябре за демократический союз "Во имя Литвы" намеревались голосовать 12,5% участников опроса, в октябре 8,7%.

На второй строке рейтинга – Социал-демократическая партия Литвы (10,7% в ноябре и 11,3% в октябре).

Третье место в рейтинге занимает Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - соответственно 8,1% и 11,3%.

Далее идет Литовский союз крестьян и зеленых (8,9%), Движение либералов (6,3%),"Свобода и справедливость" (5,7%), Партия свободы (2,5%).

33,8% респондентов сказали, что не решили, за кого им голосовать.

Опрос проводили 17 ноября - 2 декабря. В нем участвовали 1015 респондентов старше 18 лет. Погрешность результатов опроса 3,1%.