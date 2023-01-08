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Работники Паграмантского регионального парка поделились впечатляющими фотографиями ледяных скульптур природного происхождения, которые они назвали "зубами стужи".
"Из Балскай можно делать репортажи каждый день", – прокомментировали фото работники парка.
Балскай – это деревня в Таурагском районе, в Паграмантском региональном парке.
Фото сделаны около плотины на реке Юра.
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