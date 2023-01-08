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Работники Паграмантского регионального парка поделились впечатляющими фотографиями ледяных скульптур природного происхождения, которые они назвали "зубами стужи".
„Šalčio dantys“ Pagramančio regioninio parko nuotr.
„Šalčio dantys“ Pagramančio regioninio parko nuotr.

"Из Балскай можно делать репортажи каждый день", – прокомментировали фото работники парка.

Балскай – это деревня в Таурагском районе, в Паграмантском региональном парке.

Фото сделаны около плотины на реке Юра.

„Šalčio dantys“ Pagramančio regioninio parko nuotr.
„Šalčio dantys“ Pagramančio regioninio parko nuotr.

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