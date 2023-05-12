В региональном парке Нерис запечатлен черный аист

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В региональном парке Нерис, в окрестностях Дукштос запечатлен черный аист. Во второй половине апреля этот красавец спокойно охотился в искусственном водоеме, разгуливал вдоль дороги рядом с городком, совершенно не боялся людей, только отлетал немного в сторону и спокойно гулял дальше.