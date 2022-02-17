Об этом в Facebook сообщили беременные клайпедчанки и сами врачи больницы.

Одна женщина сообщила в социальной сети Facebook, что рожениц больница не принимает. Якобы в реанимации нет врачей, поэтому женщинам велят ехать в другие больницы. Якобы женщину отправили в другую больницу, несмотря на то, что она уже переоделась в одежду для родов. Пришлось уехать в Кретингскую больницу.

О том, что в больнице нет неонатологов сообщила и одна врач. По словам врачей, об этой ситуации говорили не один год, но никаких изменений не было.

Пресс-секретарь КУБ Айсте Норейкайте подтвердила Delfi, что ситуация в больнице сложная.

"Акушерском отделении работают только 2 неонатолога из 10. 6 неонатологов болеют, а 2 – в отпуске по уходу за детьми. Администрация больницы приносит извинения за временные неудобства и делает все возможное для решения ситуации. На работу приняли 3 неонатологов из других городов, на этой неделе будут говорить о трудоустройстве еще 3 врачей", – сказала Норейкайте.

Собеседница сказала, что в Литве в принципе мало врачей этой специальности, их не хватает и в других больницах.

Норейкайте сказала, что о роженицах позаботились: "Помощь всем оказывают. Беременных с патологиями или возможно тяжелыми родами направляют в Каунасскую клинику".