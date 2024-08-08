В районе Жверинас начали снос еще одного дома: мэра призывают принять меры

По данным Центра реестра, участок по адресу ул. Витауто, 40 - 0.0422 га. Он находится в охраняемой зоне.

На месте журналисты Delfi зафиксировали детали сноса здания. Там же лежали фрагменты распиленных деревьев.

Информация о том, что здесь намереваются строить, пока не обнародована. Вильнюс ский муниципалитет и Валдас Бенкунскас, вы контролируете ситуацию в городе или цирком правят застройщики?“ - писал в фейсбуке член районной общины.

Спилили не только сирень, но и большие деревья диаметром 60 см. Эти деревья выдержали бурю!

Сегодня средь бела дня, на углу ул. Витауто, 40 и ул. С.Монюшкос, 8 были спилены деревья. Спилили их и на соседнем участке.

На участке, по документам, стоит деревянный дом площадью 91.14 кв. м. Дом охраняемый. Он внесен в реестр ценностей.

Земля принадлежит ЗАО Orbitron group. Глава компании Гедре Пурвинскайте, а единственный акционер – Ярославас Лукошявичюс.

В 2023 г. доходы от продаж у этой компании были 49 036 евро, прибыль – 1857 евро. В 2022 г. доходы 85 882 евро, прибыль – 13 488 евро.

По данным Rekvizitai.lt, в компании работают 5 человек.

Delfi обратился с вопросами к владельцам участка, но пока ответов не получил.

Источники Delfi в муниципалитете сообщили, что не выдавались разрешения ни на снос, ни на строительство на этом участке.