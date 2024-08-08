2024.08.08 16:39

В районе Жверинас начали снос еще одного дома: мэра призывают принять меры

 
Томас Янонис
ru.DELFI.lt

В столичном районе Жверинас начался снос еще одного деревянного дома. На этот раз на ул. Витауто. Во дворе дома спилили деревья.По данным источника Delfi в муниципалитете, разрешения на снос дома не было. Департамент культурного наследия зафиксировал нарушения и остановил работы.

„В районе Жверинас продолжается самовольное спиливание деревьебв и снос домов.

Сегодня средь бела дня, на углу ул. Витауто, 40 и ул. С.Монюшкос, 8 были спилены деревья. Спилили их и на соседнем участке.

Спилили не только сирень, но и большие деревья диаметром 60 см. Эти деревья выдержали бурю!

Информация о том, что здесь намереваются строить, пока не обнародована. Вильнюсский муниципалитет и Валдас Бенкунскас, вы контролируете ситуацию в городе или цирком правят застройщики?“ - писал в фейсбуке член районной общины.

На месте журналисты Delfi зафиксировали детали сноса здания. Там же лежали фрагменты распиленных деревьев.

По данным Центра реестра, участок по адресу ул. Витауто, 40 - 0.0422 га. Он находится в охраняемой зоне.

На участке, по документам, стоит деревянный дом площадью 91.14 кв. м. Дом охраняемый. Он внесен в реестр ценностей.

Земля принадлежит ЗАО Orbitron group. Глава компании Гедре Пурвинскайте, а единственный акционер – Ярославас Лукошявичюс.

В 2023 г. доходы от продаж у этой компании были 49 036 евро, прибыль – 1857 евро. В 2022 г. доходы 85 882 евро, прибыль – 13 488 евро.

По данным Rekvizitai.lt, в компании работают 5 человек.

Aplinkos apsauga

Delfi обратился с вопросами к владельцам участка, но пока ответов не получил.

Источники Delfi в муниципалитете сообщили, что не выдавались разрешения ни на снос, ни на строительство на этом участке.

Представитель ДКН Юрате Мичюлене сказала, что инспекторы проверили ситуацию на месте. Она указала, что во время сноса были повреждены конструкции охраняемого здания.

Kultūros paveldo departamentas

„Сносили пристройку. Пристройка не охраняется, но во время ее сноса, повредили конструкции самого здания. Работы были остановлены, составлены документы о нарушениях“, - сказала Мичюлене.

За работу принялась Государственная инспекция по планированию территорий и строительству.

„Наши специалисты проводят проверку. Объект находится на охраняемой части Жверинаса. Спасибо за информацию. О дальнейших действия информирую позже“, - сказал представитель инспекции Росвальдас Горбачёвас.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekcija prie AM

Жители Жверинаса сообщили, что на участке могли быть совершены нарушения и при спиливании деревьев. Сейчас этим вопросом занимается Департамент охраны окружающей среды.

В документах сказано, что охраняемый дом был построен в первой половине XX вeка.

Vilniaus miesto savivaldybė

Там же сказано, что при ремонте необходимо провести исторические физические исследования.

Delfi обратился в муниципалитет с вопросом, действительно ли не было разрешения на снос дома и на строительство на этом участке. Пытался также узнать, было ли разрешение на вырубку деревьев.

Однако пока муниципалитет официально на эти вопросы не ответил.

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