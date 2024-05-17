В районе столичного вокзала ожидается хаос: будут закрыты четыре улицы

С 20 ч. 17 мая до 4.30 ч. 20 мая будет запрещено движение транспорта (за исключением обслуживающего) на ул. Стотес, Сейну, Соду и Гелю.
С 20 по 31 мая будет запрещено движение на ул. Сейну (за исключением общественного и обслуживающего). Движение будет односторонним в сторону ул. Гележинкелё.
Напомним, что до 7 июня ограничено движение по ул. В.Шопено – по ней ездит только общественный и обслуживающий транспорт.
Временно изменят трассы общественного транспорта
18–19 мая меняется порядок движения в окрестностях вокзала. Это в основном коснется троллейбусов 1, 2 и 7 маршрутов. Они с ул. Гелю будут поворачивать на Соду в сторону ул. Пилимо, а троллейбусы 16 маршрута будут ходить только до остановки Эйгулю. Они будут разворачиваться на кольце Геросёс Вильтес и ехать обратно в Пашилайчай. На остановке Эйгулю можно будет пересесть на автобусы 2G и 54, которые едут на вокзал. Автобусы будут заезжать на само кольцо около здания вокзала, однако изменятся места высадки пассажиров и остановок. Подробную информацию можно найти здесь: https://arcg.is/CnvWO
С 20 мая до конца ограничений транспорт будет ходить по обычным трассам, но возможны отклонения от расписания. Пассажиров просят следить за изменениями в приложениях m.Ticket и Trafi и на табло.