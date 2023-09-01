01 сентября 2023 г. 06:59

В Раудондварисе прошла выставка литовских гончих

 
ru.DELFI.lt
Lietuvių skalikų paroda, Ievos Nagulevičienės nuotr.)
Lietuvių skalikų paroda, Ievos Nagulevičienės nuotr.)
26 августа состоялась юбилейная XV выставка литовских гончих. На этот раз выставка состоялась в поместье Раудондварис.

Судьей на этой выставке была международная судья Литовского содружества кинологов Дайнора Судейкене. Она порадовалась, что этих собак держат молодые жители Литвы.

Самым красивым представителем породы в этом году выбрали (Best of Breed, BOB) суку Бету (заводчик В.Олейниковас, хозяин М.Милинавичюс), лучший представитель противоположного пола (Best of Opposite Sex, BOS) – кобель Богас Гердауя (заводчик Р.Дапкявичюс, хозяин С.Нарбутис).

В других группах лучшими были: Види Тамсус Мишкас (заводчик С.Гауронскас, хозяин M.Статкус) - победитель в молодежной группе (Kl.JN), его сестра Вента Тамсус Мишкас (заводчик и хозяин С.Гауронскас) стала победительницей молодежного клуба и самым красивым представителей юниоров в этом году.

В классе ветеранов самым красивым выбрали Динаса Гирёс Гаусмаса (заводчик и хозяин M.Милинавичюс). Самой красивой сукой в группе ветеранов стала Гильзе Гердауя (хозяин A.Дапкявичюс, заводчик Р.Дапкявичюс).

Литовские гончие были очень распространены в Литве в межвоенный период, однако позже стали встречаться реже, смешиваться с другими породами.

В 1974 году осталось всего 78 особей напоминающих литовскую гончую, у большинства из них не было документов, подтверждающих происхождение. Общими усилиями кинологов и охотников в 1981 году была организована первая выставка литовских гончих, в которой приняли участие 62 собаки.

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