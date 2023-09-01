В Раудондварисе прошла выставка литовских гончих

Судьей на этой выставке была международная судья Литовского содружества кинологов Дайнора Судейкене. Она порадовалась, что этих собак держат молодые жители Литвы.

Самым красивым представителем породы в этом году выбрали (Best of Breed, BOB) суку Бету (заводчик В.Олейниковас, хозяин М.Милинавичюс), лучший представитель противоположного пола (Best of Opposite Sex, BOS) – кобель Богас Гердауя (заводчик Р.Дапкявичюс, хозяин С.Нарбутис).

В других группах лучшими были: Види Тамсус Мишкас (заводчик С.Гауронскас, хозяин M.Статкус) - победитель в молодежной группе (Kl.JN), его сестра Вента Тамсус Мишкас (заводчик и хозяин С.Гауронскас) стала победительницей молодежного клуба и самым красивым представителей юниоров в этом году.

В классе ветеранов самым красивым выбрали Динаса Гирёс Гаусмаса (заводчик и хозяин M.Милинавичюс). Самой красивой сукой в группе ветеранов стала Гильзе Гердауя (хозяин A.Дапкявичюс, заводчик Р.Дапкявичюс).