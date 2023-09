В Раудондварисе прошла выставка литовских гончих

Самым красивым представителем породы в этом году выбрали (Best of Breed, BOB) суку Бету (заводчик В.Олейниковас, хозяин М.Милинавичюс), лучший представитель противоположного пола (Best of Opposite Sex, BOS) – кобель Богас Гердауя (заводчик Р.Дапкявичюс, хозяин С.Нарбутис).