"Скорее всего, мы возглавим подготовку одного из батальонов", - сказал генерал-лейтенант журналистам в пятницу в Вильнюсе.

Упомянутая миссия стартовала в ноябре, ее возглавляют Польша и Германия. Ожидается, что всего в ходе миссии будет обучено около 15 тысяч украинских военных.

По словам Рупшиса, Литва планирует обучать украинский батальон в Германии.

Председатель Военного комитета ЕС Роберт Бриегер, находящийся с визитом в Вильнюсе, сообщил, что 16 стран ЕС уже предложили помощь в проведении боевой подготовки.

Ранее Литва заявляла о планах обучить в 2023 году в общей сложности 1,5 тысячи украинских военных. В это число попадает упомянутый украинский батальон, который будет состоять из нескольких сотен бойцов.

На основе других инициатив в Литве также проходит обучение украинцев. По словам Рупшиса, в стране проходят подготовку украинские саперы, инженеры, механики, специалисты по военно-гражданскому сотрудничеству, унтер-офицеры.

Однако командующий армией отметил, что зафиксированное пока количество в 1,5 тысячи обучающихся украинцев может вырасти.

«Мы очень гибки и всегда быстро реагируем на запросы украинского военного или политического руководства и быстро организуем для них необходимые для них учения», — сказал Рупшис.

В общей сложности ЕС оказал Украине разную поддержку примерно на 1,9 млн евро.