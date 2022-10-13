В районе Ужупис на 10 дней закрыт проезд по одной из улиц

aA
Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за реконструкции инженерных сетей 12-22 октября будет запрещено движение транспорта у здания номер 8 в переулке Балтасис (столичный район Ужупис), пишет madeinvilnius.lt.
Во время работ временно будет закрыт проезд по этой улице. К домам 9-13 можно будет проехать только по улице Кривю.
Муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В скором времени в Литве некоторые машины за наличку не купишь, эксперты уже видят способы обхода системы
С 1 ноября 2022 года изменится процедура купли-продажи...
Эфир Delfi с послом Украины в Минске и активисткой Анастасией Шевченко
Минск перешел на воинственную риторику в отношениях с...
В Вильнюсе с понедельника включают отопление
Вильнюсский муниципалитет и компания Vilniaus šilumos tinklai (...
Муниципалитеты экономят: на улицах становится темнее, дорожают бассейны, вводят плату за зарядку электромобилей
Литовские муниципалитеты всеми силами стараются...
Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище накрывают черными мешками
В четверг утром на Антакальнисское кладбище приехали...