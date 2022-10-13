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Вильнюсский муниципалитет информирует, что из-за реконструкции инженерных сетей 12-22 октября будет запрещено движение транспорта у здания номер 8 в переулке Балтасис (столичный район Ужупис), пишет madeinvilnius.lt.
В районе Ужупис на 10 дней закрыт проезд по одной из улиц
© Shutterstock

Во время работ временно будет закрыт проезд по этой улице. К домам 9-13 можно будет проехать только по улице Кривю.

Муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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