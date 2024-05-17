В районе столичного вокзала ожидается хаос: будут закрыты четыре улицы

18–19 мая меняется порядок движения в окрестностях вокзала. Это в основном коснется троллейбусов 1, 2 и 7 маршрутов. Они с ул. Гелю будут поворачивать на Соду в сторону ул. Пилимо, а троллейбусы 16 маршрута будут ходить только до остановки Эйгулю. Они будут разворачиваться на кольце Геросёс Вильтес и ехать обратно в Пашилайчай. На остановке Эйгулю можно будет пересесть на автобусы 2G и 54, которые едут на вокзал. Автобусы будут заезжать на само кольцо около здания вокзала, однако изменятся места высадки пассажиров и остановок. Подробную информацию можно найти здесь: https://arcg.is/CnvWO